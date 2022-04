Besøksrekord i påskefjellet

– Interessen for å tilbringe påska i fjellet har vært større enn noensinne. Flere tidligere besøksrekorder hos Skistar er slått denne påska, sier destinasjonssjef Gudrun Sanaker Lohne i Skistar Trysil til Nationen.

11. april hadde skistedet 9.600 besøkende. Det er det høyeste antallet noen gang på en mandag i påskeuka.

Antall besøkende var aller høyest langfredag, forteller Lohne. Da fant 14.600 voksne veien til løypene, i tillegg til mange barn.

Også Hemsedal har hatt gode besøkstall.

– Her i Hemsedal gleder vi oss over å se at vi er tilbake til samme nivå som 2018/19 sesongen, sier destinasjonssjef Andreas Smith-Erichsen i Skistar Hemsedal.

