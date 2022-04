Åtte personer pågrepet og siktet for oppbevaring av overgrepsmateriale

– Det har vært en storaksjon over to dager, der vi har pågrepet åtte personer for å ha sett på, eller vært i besittelse av, materiale som seksualiserer barn, eller som viser seksuelle overgrep mot barn, sier politiadvokat Jeanette Svendsen i Øst politidistrikt til NRK.

Det skal ikke være noen forbindelse mellom de siktede.

Sju av dem ble løslatt etter avhør, mens en av dem skal fremstilles for varetektsfengsling fredag. Vedkommende, en mann i 40-årene, skal ifølge politiadvokaten ha betalt for overgrepsmateriale over det mørke nettet.

– Han er siktet for å ha gjort seg kjent med seksualiserte bilder og videoer av barn og betalt for dette med kryptovaluta, sier Svendsen.

Mannen skal også ha vært i kontakt med mindreårige i Norge, ifølge Svendsen.

– Han erkjenner ikke straffskyld, sier forsvarer Gunhild Lærum, som opplyser at mannen vil begjære seg løslatt.

