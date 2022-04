NSM advarer norske virksomheter om russiske dataangrep

USA, Storbritannia, Australia, Canada og New Zealand sendte onsdag ut et felles varsel om at krigen i Ukraina medfører økt fare for ondsinnede angrep mot kritisk infrastruktur.

Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) sier varselet ikke endrer det rådende situasjonsbildet, men oppfordrer norske virksomheter til å holde systemer og rutiner oppdatert. Siden 8. mars er det lagt inn 158 nye sårbarheter i NSMs oversikt hva som kan være utsatt for cyberangrep.

– Gjennomfør sikkerhetsoppdateringer fortløpende og uten unødig opphold. Vær særlig oppmerksom på sårbarheter som det er kjent at blir aktivt utnyttet, skriver NSM i en pressemelding torsdag ettermiddag.

– NSM Nasjonalt cybersikkerhetssenter (NCSC) understreker at varselet ikke endrer situasjonsbildet, men vurderer fortsatt at cyberoperasjoner som rammer mål utenfor Norge, kan få indirekte konsekvenser for norske virksomheter gjennom verdikjeder eller knytinger på tvers av systemer og landegrenser, skriver NSM.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen