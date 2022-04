Kringkastingsrådet reagerer på omtale av russiske soldater

Klageren reagerte på at russiske soldater ble omtalt som «orker» og «umenneskelige» i innslagene på Dagsrevyen, skriver M24.

– Vi mener det må være en viss forståelse for at ukrainere omtaler den angripende part med følelsesmessige ordelag. I begge disse tilfeller var det ord rettet mot russiske soldater, ikke alle russere, forklarte redaksjonssjef Hanna Thorsen i NRK Nyheter.

– Korrekt med klage

I det ene innslaget brukte intervjuobjektet uttrykket «orker», og reporteren i innslaget ba personen om å utdype hva som mentes med det.

– Det virker som det var i reporterens interesse å påpeke det. Da fikk objektet snakke uten motreaksjon. Jeg mener det var korrekt at det kom en klage her, sa rådsmedlem Trude Drevland.

Thorsen sa at kritikken tas til orientering, og at «den type retorikk» er verdt å problematisere.

Saken fortsetter under videoen

Klage på stengt kommentarfelt

NRK Nyheter stengte kommentarfeltet på Facebook da krigen i Ukraina brøt ut, og rådet har mottatt en klage hvor dette kalles «udemokratisk» og «sensur», skriver Kampanje.

– Dette gjorde vi for å flytte ressurser fra et arbeidskrevende område til et annet, fra moderering av kommentarfelt til arbeid med innhold om Ukraina. For denne gruppen innebar det at de skulle drive med videoverifisering, sa han.

Rådsmedlem Anders Anundsen reagerer på begrunnelsen og mener grepet hindrer NRK i å ta ansvar for de ytringene som fremmes i kommentarfeltet.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen