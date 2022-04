Både Fagforbundet, YS og Akademikerne er krystallklare på at det er økt kjøpekraft som gjelder.

– Stigende rente, høy strømpris og økte priser gjør at det blir ekstra viktig at lønnsoppgjøret kommer som et generelt kronetillegg for alle, sier Roger Dehlin.

Han er leder for Fagforbundet Oslo som organiserer 16.000 ansatte i Oslo kommune.

YS Kommune Oslo krever en betydelig reallønnsvekst for sine medlemmer. Forhandlingsleder Mona Bjørnstad sier prisveksten spiste opp lønnsveksten for kommunalt ansatte i fjor – og at de tapte mot ansatte i privat sektor som endte opp med en høyere lønnsvekst enn offentlig sektor.

– Noe av dette må vi få igjen i år. I år er det våre medlemmer, hverdagsheltenes tur, sier Bjørnstad.

Også Akademikerne forventer en solid reallønnsvekst i år.

– Til tross for usikkerheten i verden, ser vi at norsk økonomi går godt. Dette tilsier at det både er rom for og behov for et godt lønnsoppgjør, sier forhandlingsleder for Akademikerne i Oslo kommune, Erik Graff.

De mener også at lønn må brukes for å sikre at dyktige og attraktive ansatte med høy kompetanse blir i kommunen.

– En god lønnsvekst er avgjørende for at Oslo ikke skal miste dyktige ansatte, sier han.

Frist for å bli enige i årets lønnsoppgjør i Oslo kommune er 30. april ved midnatt. Blir ikke partene enige, går oppgjøret til mekling.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen