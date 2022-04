FHI: To tilfeller av akutt hepatitt hos barn ved norske sykehus

– FHI er informert om to tilfeller av akutt hepatitt hos barn innlagt ved norske sykehus som kan være forenlig med den foreløpige sykdomsbeskrivelsen fra Storbritannia. Det er imidlertid for tidlig å si noe om årsaken, og utredning pågår fortsatt, skriver FHI.

FHI ba 7. april landets barneavdelinger om å ha økt årvåkenhet etter at det er meldt om en økning i antall tilfeller av alvorlig leverbetennelse blant barn under 10 år i flere europeiske land og i USA.

Skottland

I Storbritannia er over hundre barn innlagt på sykehus med sykehistorier som ligner hverandre. Alle barna er under ti år og uten kjent risiko for alvorlig sykdom. Alle kommer fra et sentralt område i Skottland.

Noen få av barna har blitt så syke at de har hatt behov for levertransplantasjon, opplyser FHI.

– Ifølge de internasjonale rapportene er det påvist koronavirus eller adenovirus hos flere av barna. Det er ikke påvist virus som oftest settes i sammenheng med leverbetennelse, slik som hepatittvirus A, B, C, D eller E, sier overlege Margrethe Greve-Isdahl på FHI.

Adenovirus er svært vanlig hos små barn, ifølge FHI, og kan gi både luftveisinfeksjoner, mageplager og feber. Det er sjelden viruset fører til alvorlig sykdom.

Usikker sammenheng

– Det er viktig å understreke at det foreløpig er usikkert om adenovirus eller koronavirus har en rolle i sykdomsutviklingen til de rapporterte tilfellene, sier Greve-Isdahl.

Det er sjelden at barn får alvorlig hepatitt. Symptomer er gulsott, hvor hud og øyne får et gulskjær. Noen av de britiske barna har hatt magesmerter, løs avføring og oppkast.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen