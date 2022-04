Ber kommunene ha flyktningplan klar innen 5 dager

Saken oppdateres.

Så langt har 13.736 flyktninger registrert seg i Norge, og UDI tror det vil bli minst 22.000 i løpet av året. Men bosettingen av flyktningene tar tid, og bare 131 ukrainske flyktninger er hittil bosatt. 550 har fått tildelt kommune.

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (Imdi) har bedt landets kommuner om å bosette 35.000 flyktninger i 2022. Nå ber de kommunene om å melde inn en tidsplan for bosettingen av flyktninger til og med sommeren 2022, for å legge til rette for rask bruk av bosettingsplassene.

Dette må tidsplanen inneholde:

Et anslag over når kommunen kan bosette antallet flyktninger fordelt ukesvis til og med august.

Målet er å få en oversikt over tilgjengelig kapasitet fordelt frem til august 2022.

