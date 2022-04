Statsråder på to hjul for folkehelse og miljø

Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap) og kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen (Ap) kom begge rullende til jobb tirsdag.

Statsrådene tråkket i gang årets Sykle til jobben-kampanje, som årlig får over 30.000 nordmenn på pedalene. Kampanjen har gjennom årenes løp blant annet resultert i bedre folkehelse, mindre trafikk langs veiene og redusert CO2-utslipp.

Trettebergstuen sier til TV 2 at hun oppfordrer alle til å delta, og hun sier at det er en deilig måte å starte dagen på.

– Man får frisk luft, man får ristet av seg morgenstresset og våkner skikkelig opp. Og så er det viktig at vi etter to år på hjemmekontor, hvor vi har sittet mye hjemme, bruker kroppen vår igjen.

Samferdselsminister Nygård, som selv bor i Fredrikstad, sier han har forståelse for at det kan være krevende for dem som har lang reisevei.

– Det skjønner jeg veldig godt, men da kan man sykle på fritiden og heller bruke kollektiv til jobb.

Han sier at man ved å delta også er med på at vi når samfunnsmålet om å få flere til å gå, sykle og reise kollektivt. I tillegg til at det er viktig for folkehelsen.

– Som syklist kan du tenke at dette gir god helse for deg og god mentalhygiene på vei til jobb. Og du bidrar også til at vi når samfunnsmålene, sier Nygård.

Det er Norges Bedriftsidrettsforbund som står bak aksjonen, som rett og slett går ut på å få folk til å sykle mer til jobben. I kampanjen kan man også samle poeng ved annen fysisk aktivitet fram til 17. juni.

