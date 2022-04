Natalia føler sinne overfor russiske venninner som støtter Putin

Kirkenes er det nærmeste man kommer «lille Russland» på fastlandet i Norge.

Av de 3 500 innbyggerne i Kirkenes by, er rundt 350 av russisk opprinnelse. I Sør-Varanger kommune, som har i underkant av 10 000 innbyggere, bor det per i dag 405 russere.

Natalia Solianik har selv dobbelt statsborgerskap, både russisk og norsk. For 23 år siden flyttet hun til Kirkenes fra Murmansk. Hun flyttet av samme grunn som mange andre; hun forelsket seg og giftet seg med en nordmann.

Som tillitsvalgt/kontaktperson for Handel og Kontor på Vinmonopolet i Kirkenes, har hun en tøff og vanskelig tid. Krigen i Ukraina er et ømtålig tema, spesielt for mange russere.

– Jeg tenker på invasjonen hele tiden, fra jeg våkner, på jobben og hele dagen. Og om natten når jeg ikke får sove. Det er veldig tungt, sier hun til FriFagbevegelse.

Vi møter henne på LO-kontoret i Kirkenes. LO-leder Peggy Hessen Følsvik ønsket å møte en russisk tillitsvalgt. Natalia stilte opp. Hun har vært åpen hele tiden om hva hun mener, men det har kostet.

Kostet venner

Invasjonen i Ukraina har splittet det russiske miljøet i Kirkenes fullstendig. Det er vanskelig å få alle til å skjønne hva som egentlig skjer og hvorfor det har skjedd.

– Propagandaen står sterkt i Russland. Det er mange som ikke vil tro på sannheten. Mange som er mot krigen vil heller ikke stå fram som motstandere av krigen. Spesielt de som fortsatt har familie igjen i Russland. De vil ikke si noe om krigen av redsel for konsekvenser, sier Natalia Solianik.

– Jeg prøver å få venner til å skjønne hva som er årsaken til krigen, men flere mener det er Ukraina selv som er skyld i krigen. De tror på løgnene fra Kreml. Jeg vil ikke gi meg. Jeg vil fortsette å prate om årsaken til krigen. Stille spørsmål, få de til å tenke og ikke bare tro på det de vil tro på, sier Natalia.

Hun synes selv det var en stor lettelse å «stå fram» som motstander av invasjonen.

– Dag én var jeg bare i sjokk. Dag nummer to bestemte jeg meg for å lage en plakat og gå til det russiske konsulatet for å protestere. Dette skal ikke skje, sier Natalia.

Siden har hun demonstrert utenfor konsulatet en gang i uken.

Sint på venner

Natalia synes invasjonen både er trist og lei. Men størst av alt er altså sinnet overfor de som ikke skjønner hva som skjer. Som ikke tenker kritisk, som ikke analyserer det som skjer, og bare tror blindt på russiske TV presenterer og det som Putin sier.

– Jeg kan skjønne at eldre folk tror på Putin. De har vokst opp med denne propagandaen. Men jeg hadde trodd at unge venninner var mer klarttenkende, sier Natalia, som selv opplevde den såkalte «frie» tiden i Russland.

– På slutten av 90-tallet var det frihet i Russland, selv om det var trange tider med lite mat, og mange som ikke fikk lån og så videre.

Selv støttet ikke Natalia annekteringen av Krim heller, men opplevde at mange i sin tid mente det var et riktig trekk.

Senere tror hun faktisk stadig flere er blitt mer kritisk til Putin-regimet.

– Når det begynner å komme mange soldater hjem i kiste, forstår folk mer og mer resultatet av krigen.

Ros fra LO-lederen

Selv har ikke Natalia noen redsel for å stå fram med navn og bilde i media. Hun føler seg trygg i Kirkenes. Opplever ikke noe hat blant russerne.

LO-leder Peggy Hessen Følsvik synes det er modig og prisverdig av henne å stå fram slik hun gjør. Samtidig synes hun det er flott at Natalia kan stå fram med sin historie uten å bli utsatt for hets og trakassering.

– Natalia har vært en tydelig stemme hele veien. Hun setter ord på hvor vanskelig det er for russere i Kirkenes. Det er flott at hun føler seg trygg. I tillegg til alt annet man sliter med i Kirkenes, må det være en styrke for samfunnet at man kan holde på de verdiene man har selv om situasjonen er slik den er, sier LO-lederen.

