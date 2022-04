Kongelige jubilanter på nye frimerker

Det er kong Haakon, kong Harald, dronning Sonja og prinsesse Ingrid Alexandra som er blitt portrettert av Trond Bredesen, opplyser Posten.

Frimerkene markerer at det er 150 år siden kong Haakon ble født, at kongeparet feirer 85 år, og at prinsesse Ingrid Alexandra ble myndig da hun fylte 18 år.

Kong Haakon er tegnet i hærens generaluniform som han bar under flukten i 1940, mens de tre andre jubilantene er tegnet i fritidsantrekk og med kraftigere farger.

De kongelige frimerkene, som er trykket i et samlet opplag på sju millioner, er i salg fra 22. april. De kan brukes på ordinære brev opp til 20 gram eller 50 gram.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen