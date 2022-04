Huitfeldt skal besøke India og Bangladesh

I India skal Huitfeldt delta i Raisina-dialogen, Indias årlige geopolitiske konferanse, opplyser Utenriksdepartementet (UD).

Norge samarbeider med India om blant annet hav, ren energi, klima og miljø, som er et omfattende næringslivssamarbeid. I tillegg sitter landene sammen i FNs sikkerhetsråd.

­– Det er viktig å fortsette den gode dialogen med India, både om de store utfordringene i vår tid og om samarbeidet mellom våre to land. Norge er for eksempel i front med å levere politikk og teknologi for det grønne skiftet, sier Huitfeldt.

Huitfeldt skal også markere 50 år med forbindelser mellom Norge og Bangladesh, inkludert næringslivssamarbeid.

– Det er viktig for oss å legge vekt på grunnleggende verdier som demokrati og menneskerettigheter, sier Huitfeldt.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen