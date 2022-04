Analytiker venter rekordhøye sommerstrømpriser

Prisene er normalt sett lavere om sommeren enn om vinteren, men Lilleholt tror krigen i Ukraina og høye gass- og kullpriser vil bidra til sesongrekord i strømpris også i sommer. I tillegg er det lite snø i fjellet.

– Det legges opp til det høyeste man har sett noen gang. Det er ventet en pris på mellom 1,5 og 2 kroner per kWh i Sør-Norge – uten avgifter – i sommer. Men forbruket vil jo stupe. Strømregningene dine vil falle, men det kommer fortsatt til å bli en del strømstøtte på dette nivået, sier Lilleholt til E24.

Tirsdag mellom klokken 8 og 9 lå strømprisen på 2,73 kroner kilowattimen utenom nettleie og avgifter – den dyreste enkelttimen i april.

– Norge er verdensmester i energisløsing. Det er på tide at vi snakker om det som egentlig er problemet

Aslak Øverås, informasjonssjef i Energi Norge, organisasjonen som representerer selskapene som produserer, transporterer og leverer fornybar energi, sier produsentene må planlegge fremover.

– Kraftprodusentene disponerer vannet i magasinene slik at det skal holde gjennom hele året. De må også ta høyde for at det er unormalt lite snø i fjellet, og at det kommer mindre nedbør om våren. Alternativet til å holde prisene høye nå, er at magasinene kan gå tomme og vi kan få enda høyere priser når vi kommer til høsten igjen, sier Øverås.

