Mann i 20-årene siktet etter boligbrann i Kirkenes

Operasjonsleder Lars Rune Hagen i Finnmark politidistrikt sier til iFinnmark at mannen er siktet for å ha forårsaket brannen etter straffelovens paragraf 355, som handler om å forårsake fare for allmennheten.

Mannen er avhørt av politiet og blir sittende i arresten til i morgen.

– Vi vil komme tilbake med mer i morgen. Han blir sittende hos oss i natt, sier Hagen videre.

Det var ved 10.30-tiden mandag formiddag at nødetatene fikk melding om boligbrannen i en tomannsbolig i Bjørnevatn i Sør-Varanger.

Brannen startet i den ene delen av boligen, og det oppholdt seg personer i den andre delen av huset, men ingen personer ble skadd i forbindelse med brannen, opplyser operasjonslederen til TV 2. Boligen ble totalskadd i brannen.

Mandag ettermiddag hadde siktede ikke fått oppnevnt forsvarer.

