Mange forelegg, men få ulykker i påsketrafikken

Politidistriktene i Sør-Norge meldte om mange kontroller og tallrike forelegg i forbindelse med avslutningen av påsken mandag.

På fylkesvei 40 gjennom Flesberg delte Utrykningspolitiet (UP) og det lokale politiet ut 36 forenklede forelegg til bilister som kjørte for fort mandag ettermiddag. I Follo voktet UP 70-sonen ved Vassumtunnelen og måtte skrive ut reaksjoner til hele 57 førere som ikke holdt seg til fartsgrensen.

Den drøyeste fartsovertredelsen kom likevel fra Indre Østfold der en UP-patrulje stanset en motorsykkelfører som holdt hele 170 kilometer i timen i 90-sonen på E18. En så grov fart vil få følger for føreren.

– Patruljen oppretter sak. Førerkortet er besluttet beslaglagt, skrev Øst politidistrikt om hendelsen.

Ved Atna i Stor-Elvdal i Innlandet skrev UP ut 30 forelegg og beslagla to førerkort under en kontroll på riksvei 3. Der ble høyeste hastighet målt til 140 kilometer i timen i 80-sonen.

[ Rusfri trafikk – en menneskerett? ]

Flest kjørte søndag

Ellers meldte Statens vegvesen om lite trafikk og fine forhold på veiene.

– Det virker om de fleste reiste hjem søndag. I dag har det ikke vært køer på noen strekninger, melder Vegtrafikksentralen mandag kveld.

– UP har hatt patruljer tilpasset lokale forhold. Det har vært normaltilstander på veiene generelt i påska, men noen kjører for fort, sier kommunikasjonsrådgiver Kristin Bjørntvedt i UP til NTB.

Forbikjøringer

I Gulsvik-området sør i Hallingdal ble en mann i slutten av 30-årene stanset etter at flere vitner meldte at de måtte bråbremse for å unngå kollisjon da han foretok forbikjøringer, skriver Drammens Tidende.

Til slutt fikk UP også filmet mannen mens han foretok en svært hasardiøs forbikjøring.

– Våre folk filmet det som skjedde fra skjermen i bilen, og la seg ut etter ham, samtidig som de satte på snittmålingen, sier politibetjent Morten Visdal i UP.

Da føreren ble stanset, samtykket han til at førerkortet ble beslaglagt.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen