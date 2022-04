1 million nordmenn bruker påsken til å fikse på hus og hage

Undersøkelsen viser at 1,6 millioner nordmenn planlegger å fikse hus og hage – og at rundt 1 million av disse benytter påskeferien i år til nettopp slike sysler, skriver Nationen.

Det er flest i Rogaland, Vestfold og Telemark som oppgir at de bruker påsken til å begynne på slike prosjekter.

Men selv om hus og hage i stadig større grad utsettes for klimarelaterte skader, er det få som tar hensyn til dette når de pusser opp.

I samme undersøkelse komme det nemlig fram at kun én av ti nordmenn lar klimaendringene påvirke hvordan de bruker oppussingspengene sine, og at sju av ti er lite bekymret for om boligen tåler klimaendringer.

Det er Respons Analyse som har gjennomført undersøkelsen på vegne av Fremtind Forsikring.

– De siste ti årene har vi fått et mer fuktig klima og ekstremt vær. Vann fra nedbør, flom og atmosfæriske elver trenger seg oftere inn i folks hjem, sier skadeforebygger Therese Hofstad-Nielsen i Fremtind.

Hun anbefaler at når man først er ute og gjør det fint i hagen, så bør man gjøre en innsats for å sørge for at vannet renner rett vei, nemlig bort fra huset.