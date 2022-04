– Vi gjør oppmerksom på at telefonnummeret til PST de siste dagene har blitt misbrukt til å lure tilfeldige personer, skriver PST på Twitter lørdag.

De legger til at det nå jobbes for å forhindre at telefonsvindelen fortsetter.

Tidligere denne uka advarte politiet om epostsvindel hvor avsender utgir seg for å være Namsmannen med link til Altinn. I forrige måned ble Økokrims telefonnummer benyttet til å begå svindel.

