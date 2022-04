Barn til sykehus etter å ha blitt påkjørt ved hyttefelt i Setesdal

Påkjørselen skjedde klokken 12.25, opplyser Agder politidistrikt.

– Barnet er brakt til helsehuset på Hovden og fløyet til Stavanger Universitetssjukehus med luftambulanse. Ukjent skadeomfang, skriver politiet på Twitter.

Like før klokken 14 forteller operasjonsleder Eivind Formo til Varden at barnet har landet i Stavanger.

– Vi holder på med avhør av bilfører og vitner på Hovden. Det vi kan si er at et mindreårig barn er påkjørt på en vei inne i et hyttefelt. Det er ikke noe som tyder på at bilen hadde høy hastighet, sier Formo til avisa.

Skadene er ikke livstruende, opplyser politiet til VG.