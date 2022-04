Nordmann dømt til livstid for drap i Hellas

Mannen ble i januar 2021 pågrepet for drapet på sin samboer på Kreta, skriver Dagbladet. Siden har han sittet varetektsfengslet der.

Dommen falt fredag, og nordmannen var ikke til stede i retten.

– Han fikk lovens strengeste straff, opplyser forsvarer Giannis Parasyris til avisa.

Mannen har innrømmet å ha drept samboeren, opplyser Parasyris, som sier at dommen vil ankes. Ankesaken kommer trolig for retten om et års tid, og forsvareren sier han har tro på at hans klient vil få en mildere dom i andre rettsrunde.

Det var søndag 17. januar 2021 at kvinnen i 50-åra ble funnet drept i hjemmet hun delte med nordmannen. Drapet skal ha funnet sted på et tidspunkt mellom 13. og 14. januar.

