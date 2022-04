Brannvesenet minner om bålforbudet

Det generelle bålforbudet gjelder fra 15. april til 15. september. I denne perioden er det normalt ikke tillatt å tenne bål, engangsgriller, bålpanner eller annen åpen ild i skog og utmark uten tillatelse fra kommunen.

110-sentralen sørvest skriver på Twitter at det har kommet mange spørsmål til dem om bålforbudet.

– Bålforbud eller ei; husk at du alltid er ansvarlig når du tenner ild, uansett hvor du er og når på året det er. Er du i tvil om det er trygt å gjøre opp ild der du er? Da er det bedre å stå over, skriver 110-sentralen.

Brannvesenet viser også til temasiden sikkerhverdag.no, som har svar på flere spørsmål om trygg bålbrenning.

Tross det generelle bålforbudet, er det mulig å tenne bål i påsken hvis man gjør gode forberedelser.

– Reglene åpner for at man kan gjøre opp ild der hvor det åpenbart ikke kan medføre brann. Det kan være der det fortsatt er mye snø eller etter mye nedbør. Mange kommuner har også tilrettelagte bålplasser som er godkjent for bruk hele året, sier generalsekretær Bente Lier i Norsk Friluftsliv.

