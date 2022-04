Norske «Syk Pike» får verdenspremiere i Cannes

Det opplyser Norsk filminstitutt (NFI) i en pressemelding skjærtorsdag.

Det er Kristoffer Borgli som står for både regi og manus på filmen, som på engelsk har fått tittelen «Sick Of Myself». I filmen lever Signe og Thomas i et konkurransepreget forhold som utvikler seg i negativ retning, når Thomas opplever suksess som kunstner. Signe gjør et desperat forsøk på å gjenopprette sin status ved å skape seg en ny identitet for å få oppmerksomhet og sympati.

– Å bli invitert til Cannes og Un Certain Regard er en fantastisk anerkjennelse for Kristoffer som regissør og den beste starten vi kunne drømme om for denne filmen, sier filmens to produsenter, Dyveke Bjørkly Graver og Andrea Berentsen Ottmar i Oslo Pictures.

Det er den Amanda-belønte skuespilleren Kristine Kujath Thorp som har hovedrollen i filmen. «Syk pike» har premiere på norske kinoer til høsten.

I fjor ble Eskil Vogts «De uskyldige» plukket ut til det offisielle Cannes-programmet Un Certain Regard. Også «Verdens verste menneske» av Joachim Trier hadde premiere på fjorårets festival, og hovedrolleinnehaver Renate Reinsve vant som kjent prisen for beste kvinnelige skuespiller.

