Forsvarets Forum-redaktør etterlyser bedre bakgrunnssjekk av statsråder

– Øverste politiske ledelse må få på plass en ordning for bakgrunnssjekk som tar sikkerhetsaspektet mer på alvor, sier Stian Eisenträger til NRK.

Han påpeker at statsråder er unntatt fra reglene om sikkerhetsklarering, selv om de har tilgang til svært sensitiv informasjon. Årsaken er at det ikke skal være noen «overdommere» som skal bestemme over folkets vilje når det gjelder hvem som skal styre landet.

Men forutsetningen har vært at statsrådene i stedet skal gjennom en «særskilt utsjekk».

– Det vi har fått vite de siste dagene gjør meg ikke helt overbevist om at kvaliteten på den særlige utsjekken har vært god nok i hvert fall i politisk stab i SMK, sier han.

Opplysningene som kom fram i VG lørdag, om at forsvarsminister Odd Roger Enoksen (Sp) hadde hatt et upassende seksuelt forhold til en svært ung kvinne, er et klassisk eksempel på kompromitterende informasjon, påpeker Eisenträger i en kommentar i Forsvarets Forum. Det er informasjon som kan brukes til utpressing og framtvinge lojalitet.

– Her kunne det vært en idé å trekke veksler på fagkompetansen hos sikkerhetsmyndighetene, mener redaktøren.

