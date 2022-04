Forlenget varetekt for brite siktet for Haugesund-drap

Retten mener det fremdeles er skjellig grunn til mistanke om at den 20 år gamle briten drepte Kjetil Andre Østhus. Dessuten mener domstolen det er konkrete og objektive holdepunkt for at mannen vil forsøke å rømme dersom han blir løslatt, ifølge NRK.

En norsk 23-åring er også siktet i saken, men han er ikke varetektsfengslet.

28 år gamle Østhus ble knivstukket utendørs ved et boligfelt i Haugesund, der det ble sendt opp nyttårsraketter. Det skal ikke være noen forbindelse mellom de siktede og den drepte.

