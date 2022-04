Zelenskyj har pratet med Støre – takket for norsk støtte

– Hadde samtaler med Norges statsminister Jonas Gahr Støre. Informerte om hvordan det går med motstanden mot aggresjonen, Russlands forferdelige krigsforbrytelser. Vi ble enige om at alle skyldige må straffes, skriver Zelenskyj på Twitter.

Han forteller også at det er snakk om å styrke samarbeidet, blant annet i energisektoren.

– Setter pris på norsk støtte. Vi må gjenopprette freden i Ukraina, fortsetter Zelenskyj.

Støre: God samtale

Støre kommenterer også samtalen på sin Twitter-konto.

– En god samtale med Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj; om utviklingen i den russiske angrepskrigen og Ukrainas motstandskamp. Norge støtter Ukrainas rett til selvforsvar og vil sammen med andre land i Europa støtte deres kamp for demokrati og frihet, skriver Støre.

Støre hadde også en samtale med Zelenskyj i starten av mars, som også talte til det norske Stortinget for halvannen uke siden.

– Dere i Norge opplever også nye trusler ved grensen til Russland. De har bygget opp veldig store militærstyrker i Arktis som ikke kan forklares med sunn fornuft. Mot hvem og hvorfor gjør de dette, sa Zelenskyj til de norske folkevalgte.

Snakket med Putin

Norge har også hatt kontakt med Russland etter at krigen startet. 31. mars ble det avholdt en samtale på øverste nivå, mellom Støre og president Vladimir Putin.

– Noe av det jeg ønsket å gjøre med denne samtalen, var å dele noe av det vi vet og ser i form av sivile lidelser, i form av tapstall også på russisk side – det er ulike anslag, men det er betydelige tapstall, sa Støre i etterkant.

Krigen har nå vart i over seks og en halv uke. De siste meldingene går ut på at regjeringsstyrker i den beleirede byen Mariupol forbereder seg på et siste, avgjørende slag

