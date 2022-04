Petronor-styreleder mistenkt i korrupsjonssak

Det bekrefter Petronor i en børsmelding mandag morgen, skriver E24.

Økokrim åpnet i 2021 etterforskning med mistanke om korrupsjon knyttet til Petronors administrerende direktør Knut Søvold og hans forretningspartner Gerhard Ludvigsen. Begge ble pågrepet like før jul og satt seks dager i varetekt før de ble løslatt. Siden ble det stille om etterforskningen.

Mandag varsler selskapet i en børsmelding at de har mottatt melding fra Økokrim om at selskapets styreleder Eyas Alhomouz også har status som mistenkt. I børsmeldingen understrekes det at myndighetenes etterforskning er rettet mot enkeltpersoner, og at selskapet som sådan ikke er mistenkt.

– Økokrim er kjent med innholdet av børsmeldingen og har ikke ytterligere kommentarer. Etterforskningen pågår, sier førstestatsadvokat Marianne Djupesland i Økokrim til NTB.

– Det er mye informasjon som er innhentet – og som fortsatt skal fremskaffes – både i Norge og utlandet. Det vil nok derfor gå noe tid før det kan konkluderes, sier hun videre.

Amerikansk etterforskning

Alhomouz er amerikansk statsborger, og ifølge Petronor har også det amerikanske justisdepartementet åpnet en separat etterforskning.

Verken Søvold eller Ludvigsen har erkjent straffskyld etter siktelsen, og begge stilte seg uforstående til den da de ble fengslet i desember.

I en pressemelding den gang skrev Økokrim at etterforskningen er knyttet til prosjekter i Afrika. Søvold og Ludvigsen har vært knyttet sammen gjennom en rekke selskaper i sfæren rundt Petronor E & P, ifølge offentlige selskapsregistre. Selskapene er et konglomerat av olje- og gasselskaper som har virksomhet utenfor Afrikas vestkyst, i Kongo-Brazzaville, Gambia, Guinea Bissau, Nigeria og Senegal.

Eyas Alhomouz har også vært styreleder i et annet selskap hvor Søvold og Ludvigsen har vært sentrale. Han har foreløpig ikke kommentert mistanken.

Lite informasjon

Økokrims etterforskning har vært preget av tungt hemmelighold, hvor få opplysninger er blitt kjent ut over en pressemelding. Innholdet i fengslingskjennelsene mot de to som ble siktet desember, er det heller ikke lov å gjengi offentlig.

Petronor hadde et driftsresultat på 22,8 millioner dollar i fjerde kvartal 2021.

I børsmeldingen mandag skriver Petronor at selskapet tar antikorrupsjon og saken på alvor, og at de to som ble siktet i desember, er fjernet fra driften. Videre er det innført flere tiltak for å håndtere korrupsjonsmistankene. Blant annet har Petronor startet en egen faktasjekk for å finne eventuell svikt og årsakene til disse. Et eget utvalg som skal støtte styret i arbeidet med disse tingene er satt ned.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen