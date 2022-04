Solberg mer populær enn Støre på ny måling

På spørsmålet om hvem folk foretrekker av de to, svarer 45 prosent at de foretrekker Solberg som statsminister etter valget i 2025, mot 38 prosent for Støre.

17 prosent oppgir at de ikke vil ha noen av dem som statsminister, eller er usikre, mot 7 prosent i august, skriver avisen.

Fram til valgkampen i august 2021 var Erna Solberg jevnt over noe mer populær enn Jonas Gahr Støre. Men i august snudde det, da Støre opplevde at 51 prosent foretrakk ham, mens 42 prosent ville ha Solberg.

Oppslutningen om Støre faller kraftig, fra 51 prosent i august 2021 til 38 prosent nå. Erna Solbergs oppslutning har i samme periode vært forsiktig økende: Fra 42 til 45 prosent.

– Resultatet av statsministermålingen viser samme utvikling som VGs partibarometer, hvor hele det rødgrønne flertallet ved valget nå er spist opp, sier faglig rådgiver Thore Gaard Olaussen i Respons Analyse, som har gjennomført målingen.

