Frp vil ha ny ordning for avgjørelser om medisiner

Dette fremmes ifølge VG som et representantforslag av fire av partiets stortingsrepresentanter – partileder Sylvi Listhaug, Hans Andreas Limi, Morten Wold og Bård Hoksrud.

– Nok er nok. Pengene rår, pasientene lider. Det skal vi ha slutt på, sier Hoksrud, som er partiets helsepolitiske talsperson.

I forslaget heter det blant annet at «det er uheldig at det i Beslutningsforum kun sitter de fire administrerende direktørene for helseforetakene og en observatør fra brukerutvalgene».

De fire ber Norge se til Danmarks modell for godkjenning, der det blant annet er et råd som tar beslutninger om anbefalinger. Dette rådet består av 16 medlemmer og fire observatører.

Forslaget har også blant annet et punkt om at det må tas mer hensyn til pasienter og mindre til pris. Representantene trekker også fram at det i gjennomsnitt tar 176 dager før legemidler er innført i Danmark, mens tilsvarende i Norge er 414 dager.

Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap) opplyser at hun vil svare Stortinget i saken før hun kommenterer den overfor VG.

