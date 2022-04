Forsker mener Norges sikkerhet utfordres hvis Finnmark mister arbeidsplasser

Sanksjonene mot Russland som følge av angrepskrigen mot Ukraina gjør at handelen mellom Finnmark og Russland stopper opp.

Utviklingsselskapet Orinor slår alarm og varsler at 300 av 2.100 årsverk i Kirkenes er direkte avhengig av samarbeidet med Russland og 670 er knyttet til Russland, skriver VG.

– Vi har allerede sett tilfeller av leverandører som ikke vil selge til selskap i Kirkenes fordi de vet at selskapene har relasjoner til Russland, sier Frode Stålset i Orinor til VG.

Fraflytting fra Finnmark kan påvirke Norges sikkerhet, sier sjefforsker Kristian Åtland ved Forsvarets forskningsinstitutt (FFI).

– Sett i et sikkerhetspolitisk perspektiv er det viktig at Sør-Varanger ikke avfolkes. Det er viktig, også sett i et totalforsvarsperspektiv, at nasjonale myndigheter er oppmerksomme på denne problemstillingen, sier Åtland.

