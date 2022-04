Tre kosmetikkaktører ilagt milliongebyrer etter Black Friday

Det er BliVakker, Blush og Coverbrands som har fått varsel om at de vil bli ilagt gebyrer for å ha brukt ikke-reelle førpriser i Black Friday-kampanjer.

BliVakker har fått varsel om at de må betale et overtredelsesgebyr på fire millioner kroner for å ha brutt loven under sin Black Friday-markedsføring. Blush og Coverbrands har fått varsel om to millioner kroner i gebyr for samme type lovbrudd.

I tillegg blir alle ilagt forbudsvedtak, noe som betyr at de vil kunne få nye og høyere gebyrer dersom de begår samme lovbrudd igjen.

Uenig med Forbrukertilsynet

Administrerende direktør Kolbjørn Ertzeid i BliVakker-eier Brandsdal Group sier til E24 at de ikke er enig i Forbrukertilsynets konklusjon.

Forbrukertilsynet mener aktørene tidligere har blitt opplyst om regelverket og fått beskjed om å innrette seg, men at de likevel fortsatte praksisen.

Ertzeid sier at BliVakker gjorde justeringer etter at tilsynet påpekte det de mente var villedende markedsføring i 2020.

– Så registrerer vi at de mener at det ikke er tilstrekkelig, sier Ertzeid.

Skal ikke lønne seg økonomisk

Ifølge E24 ønsker Coverbrands ikke å kommentere saken. De har så langt ikke kommet i kontakt med Blush.

– De aktuelle aktørene har alle tidligere blitt opplyst om regelverket og fått beskjed om å innrette seg. Likevel fortsetter de tilsynelatende den samme praksisen. Lovbruddene fremstår derfor som bevisste og systematiske, noe vi ser svært alvorlig på, sier direktør Trond Rønningen i Forbrukertilsynet.

Tilsynet anser det som svært sannsynlig at mange forbrukere har blitt villedet, noe som utvilsomt har medført økte inntekter for aktørene.

– I utmålingen har vi lagt til grunn prinsippet om at gebyret bør settes så høyt at det ikke skal lønne seg økonomisk å bryte loven, sier Rønningen.