Vy og Flytoget invitert til forhandlinger om togtilbudet på Østlandet

Det skjer etter at regjeringen i fjor høst avlyste videre arbeid med anbudskonkurranser om å drive persontogtilbudet på Østlandet.

Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap) sier i en pressemelding at det er viktig for regjeringen å bevare sterke statlige togselskaper.

– Dette er en samfunnskritisk funksjon. Med direktetildeling er regjeringen garantist for at fellesskapet også i framtiden vil ha eierskap til togselskapene som kjører på jernbanenettet vårt, sier Nygård.

Tildeles sommeren 2023

Det er Jernbanedirektoratet som skal gjennomføre forhandlingene med Vy og Flytoget.

De skal legge opp en prosess som er i tråd med EUs kollektivtransportforordning og annet relevant regelverk, opplyser regjeringen.

– Togtrafikken på Østlandet bør ikke splittes opp, men drives som en helhet. Da kan togene og togskinnene i og rundt Oslo utnyttes effektivt. Samfunnets investeringer i ny jernbane og nye tog skal gi størst mulig nytte for kundene. Det oppnår vi best med en samlet drift basert på erfaring og et utrettelig arbeid for å gi kundene det beste tilbudet, sier konserndirektør for tog Erik Røhne i Vy.

Kontraktene vil tildeles senest sommeren 2023 og oppstart er desember 2023.

Disse strekningene er inkludert:

Spikkestad/Asker – Lillestrøm

Stabekk/Skøyen – Ski

Oslo S – Hakadal/Jaren

Stabekk – Moss

Oslo S – Mysen/Rakkestad

Oslo S – Ski

Oslo S – Halden

Oslo S – Gjøvik

Skien – Eidsvoll

Drammen – Lillehammer

Kongsberg – Eidsvoll

Drammen – Dal

Asker – Kongsvinger

Notodden – Porsgrunn