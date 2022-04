Støre: – Ikke planer om å utvise flere russere

– Det er ikke planer om det, sier Jonas Gahr Støre (Ap) på spørsmål fra Dagbladet om det er aktuelt for Norge å sende ut flere russiske diplomater.

Regjeringen gikk onsdag ut og sa at de utviser tre diplomater ved Russlands ambassade i Norge, fordi de tre «ikke har utøvet aktivitet i tråd med diplomatisk arbeid».

– Det betyr at de har gjort ting vi ikke ønsker å se i Norge, sa Støre til NTB onsdag.

Politiets sikkerhetstjeneste opplyste samtidig til VG at det jobber et «betydelig antall» etterretningsoffiserer ved ambassaden i Oslo under diplomatisk dekke.

Utvisningene kommer etter at en lang rekke europeiske land har gjort det samme de siste dagene, blant annet som reaksjon på at sivile ble funnet drept i gatene og i massegraver i Butsja i Ukraina etter at Russland trakk seg ut av byen. Landene har også begrunnet utvisningene med spionasje og nasjonale sikkerhetshensyn.

Støre understreker overfor Dagbladet at regjeringen ønsker russiske diplomater i Norge.

– Men reaksjonene kommer nå også i lys av det vi ser fra slagmarken i Ukraina, en brutalitet og grusomhet som vi må ta sterkt avstand fra, sier han.

