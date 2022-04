Problem-måker må også få hekke i fred

Nå er det straks hekketid for måker over hele landet. Og da er det viktig at de får hekke i fred, skriver Miljødirektoratet.

De opplyser at dersom du i fjor opplevde problemer og ønsker å gjøre noen forebyggende tiltak, er tiden for å gjøre noe nå.

– Med én gang måkene begynner hekkingen, må de få være i fred, sier Ellen Hambro, direktør i Miljødirektoratet.

Måkebestanden har over flere år gått ned, og mange måker sliter med å produsere unger og tilpasse seg klimaendringene.

– I byene spesielt kan det virke som at det tilsynelatende er mye måker om våren. Men alle de fire urbane måkeartene (hettemåke, krykkje, fiskemåke og gråmåke) er rødlistet, sier Hambro.

Måkene har en rekke utfordringer, slik som forstyrrelser og arealendringer som ofte fører til at hekkeområder forsvinner. I 2010 var tre av sju måkearter på rødlista – det har nå økt til fem av sju.

