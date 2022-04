Ap holder døra på gløtt for SVs eksamensforslag

Partiet mener tre pandemi-vårer uten eksamen i skolene viser at hele ordningen er umoderne. De mener den godt kan erstattes med en mer læringsfremmende og rettferdig sluttvurdering, skriver NRK.

– For eksempel med langtidsoppgaver der elevene gjennom lengre tid får vist hva de kan, ikke bare fire timer i et tilfeldig fag i en tilfeldig del av pensum, sier Freddy Øvstegård.

Han er SVs stortingsrepresentant i utdanningskomiteen på Stortinget.

SV ønsker hjelp fra regjeringen til å avvikle eksamen slik vi kjenner den, og kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap) holder døra åpen for endringer. Hun sier eksamen har kommet for å bli, men at den må endre seg i takt med skolen.

– Jeg er opptatt av at vi skal gjøre eksamen bedre, og at den skal være relevant for norske elever. Derfor vil jeg at vi får testet ut nye former for eksamen. Det arbeidet er vi i gang med, sier Brenna.

Høyre mener derimot at SVs forslag er et dårlig forslag. Utdanningspolitisk talsperson Margret Hagerup (H) sier de er åpne for at eksamen kan endres etter fagfornyingen i skolen, men at man må bevare kjernen i dagens eksamensform.

