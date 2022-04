Ingen gransking av varsler i Skatteetaten

– Det er i praksis nærmest umulig å gå tilbake i tid for å få en presis oversikt. Jeg har valgt å ikke sette i gang en undersøkelse, men fokusere på hvordan vi håndterer dette nå, sånn at vi har gode rutiner og oversikt framover, sier hun til avisen.

Flere ansatte har fortalt om ordre om å legge bort skattekrav. Funnemark sier at hovedtilbakemeldingen fra tillitsvalgte og ledere er at det dreier seg om gamle saker.

– Det er ting som de har lagt bak seg, sier Funnemark.

I desember skrev Klassekampen om varslerne som hevdet at personer i Skattedirektoratet grep inn i det enkelte skattekontors saksbehandling og styrte utfallet av enkeltsaker.

Mens direktoratet primært har ansvar for overordnede juridiske spørsmål, er det skattekontorene som behandler enkeltsaker.

Funnemark sa da at det er ryddet opp i rutinene etter at Finansdepartementet i 2020 undersøkte saken og fant at varslene viste brudd på god forvaltningsskikk.

– Vi har fått rutiner for hvilke kriterier vi skal legge til grunn hvis vi må gå så langt som å benytte instruksjon, sier hun i dag.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen