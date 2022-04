Brudd i forhandlingene mellom Virke og Handel og Kontor

– Hvis HK og Virke ikke blir enige etter mekling, kan rundt 26.000 arbeidstakere rammes, sier forbundsleder Christopher Beckham i HK til NTB.

Bruddet kommer som følge av uenighet om lønnsoppgjøret som helhet, og spesielt tre helt sentrale krav om å ramme inn søndagen som en annerledes dag, økt kjøpekraft og full lønn under sykdom og foreldrepermisjon, skriver HK i en pressemelding.

– Våre krav er rimelige og innenfor frontfagsrammen. Men når Virke avviser alle krav, er det umulig for oss å fortsette forhandlingene, sier Beckham.

HK organiserer 78.000 ansatte, blant annet innenfor kontor, service og dagligvare.

– Vi ønsker et oppgjør som sikrer gode arbeidsplasser og konkurransedyktige virksomheter, og da kan vi ikke gå med på krav som setter dette i fare. Dette er ikke tiden for å gå ut over frontfagsrammen, sier Stian Sigurdsen, leder for samfunnspåvirkning i Virke i en pressemelding.

Han mener blant annet at kravet om sykepengeordningen ikke hører hjemme i et lønnsoppgjør for en avgrenset del av arbeidslivet.

Partene vil nå møtes hos Riksmekleren 28. april, med meklingsfrist midnatt 29. april.