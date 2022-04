Forhandlingene om riksavtalene startet mandag og omfatter rundt 8.000 av Fellesforbundets medlemmer innenfor hotell, reiseliv og restaurant.

– Vi må bare erkjenne at vi ikke har fått noe særlig bevegelse i krav som er viktige for oss i dette oppgjøret. Vi har derfor brutt forhandlingene og ber om hjelp fra Riksmekleren for å komme videre, sier forhandlingsleder og forbundssekretær i Fellesforbundet, Clas Delp.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen