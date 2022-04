Mange av de ansatte er lavtlønte: Se hva toppene i varehandelen tjener

Kan du forestille deg en verden der du får to års etterlønn, hvis sjefen sparker deg fra jobben? Eller hva med gratis bil til et par hundre tusen i året?

Mens gjennomsnittlig årslønn til en butikkmedarbeider lå på 405.000 kroner i 2020, fikk flere av toppsjefene i varehandelen lønn og bonus på over 7 millioner kroner.

Mandag 4. april startet lønnsoppgjøret for mange av medlemmene i Handel og Kontor (HK), som er landets nest største fagforbund for ansatte i det private næringslivet.

Vi ville finne ut hva toppsjefene tjener og hva HK-medlemmene sitter igjen med for jobben de gjør. Vi vil også vise deg noen av godene sjefene i varehandelen har i sine arbeidskontrakter.

Vi plukket ut 16 selskaper fra Kapitals liste over Norges 100 største selskaper, hvor det jobber HK-medlemmer. I tillegg ville vi undersøke hva toppsjefene i de største dagligvarekjedene fikk.

Vi gikk gjennom selskapenes årsregnskaper for å sjekke hva konsernsjefene fikk i lønn, bonus og frynsegoder i 2020 – som er de sist tilgjengelige tallene.

Se hele lista nederst i saken.

[ Ekspert: Derfor bør vi være mer åpne om hva vi har i lønn (+) ]

Millioner i lønn, bonus og frynsegoder

Konsernsjef i Norgesgruppen, Runar Hollevik, kom lønnsmessig best ut i varehandelen med over 11 millioner kroner i lønn, bonus og frynsegoder.

Jobber du «på gølvet», tjener du langt, langt mindre.

405.000 kroner var gjennomsnittslønna til en butikkansatt i 2020, ifølge tall fra Statistisk sentralbyrå. Servicemedarbeidere på bensinstasjoner tjente i gjennomsnitt 382.000 kroner.

Leder i Handel og Kontor Christopher Beckham synes det er problematisk at ansatte lever på minstelønnssatser og at sjefene i samme selskap har millionlønninger.

– Det er ikke rettferdig. Det er medlemmene våre som må stå på, smile og være høflige mot kundene, men det er de helt på toppen som tjener mangfoldige millioner, sier han.

Forhandlingene i årets lønnsoppgjør mellom HK og Virke pågår mellom 4. og 7. april. Kommer de ikke til enighet, kan forhandlingene ende i mekling.

– Jeg forstår at våre medlemmer og tillitsvalgte syns lønnsforskjellene er urettferdige og har krav de ikke vil vike fra. Men vi må forholde oss til frontfaget og håpe at partene blir enige om en god ramme. Deretter kan vi forhandle på vårt område sånn at våre medlemmer får høyere lønn og økt kjøpekraft, sier HK-lederen.

Lønna til topplederne i varehandelen fortsatte å øke i 2021, med en lønnsvekst på 7,5 prosent sammenlignet med året før, viser tall fra Teknisk beregningsutvalg.

[ Advokat raser mot regjeringen ]

LO: – Umusikalsk med massive lederbonuser

Flere av sjefene har altså lukrative bonusordninger i tillegg til lønna.

XXL-sjefen i 2020, Pål Wibe, fikk en bonus på 4,5 millioner kroner. Konsernsjef Runar Hollevik i Norgesgruppen fikk drøyt 3,4 millioner kroner i bonus.

Tidligere konsernsjef i Elkjøp, Fredrik Tønnesen, fikk nærmere 1,8 millioner kroner i bonus.

E24 avslørte i fjor at verken Elkjøp eller Power utbetalte bonus til ansatte i butikker med tariffavtaler. Etter massiv negativ oppmerksomhet snudde begge elektronikkjedene.

Andre nestleder Roger Heimli i LO synes det er bra at Elkjøp endret mening og ga alle ansatte bonus. Han kaller likevel forskjellsbehandlingen umusikalsk.

«Vi er prinsipielt skeptiske til at ledere stikker av med så mye i lønnsvekst og bonuser», skriver Heimli i en epost til HK-Nytt.

Han mener det er bra at selskaper som har vært fagforeningsfiendtlige har tatt til fornuft, men han syns likevel det er «umusikalsk» at de fortsetter å innvilge seg massive lederbonuser.

HK-Nytt ba Elkjøp kommentere påstandene fra Heimli om umusikalske bonuser og at elektronikkjeden har vært fiendtlig innstilt overfor fagorganiserte.

Elkjøp svarte slik:

– I Elkjøp Norge har vi bonusordninger for våre ansatte. I tillegg har daglig leder en opsjonsordning hvor innhold og målkrav bestemmes av vår eier Currys i England, skriver kommunikasjonssjef Madeleine Schøyen Bergly i Elkjøp til HK-Nytt.

[ Derfor bør du spare i fond (+) ]

Ingen frynsegoder til vanlige ansatte

Toppledere får ofte gratis bil, telefon og internett, noe de lavtlønte kan se langt etter.

– Frynsegoder for butikkansatte eller servicemedarbeidere er fryktelig sjelden. Jeg har aldri hørt om noen som har fått det, sier HK-leder Christopher Beckham.

---

Dette får konsernlederne i lønn, bonus og frynsegoder

Reitan

Kolonialmajor Odd Reitan

Lønn: 2.200.000 kroner

Han er relativt lavtlønnet i denne sammenhengen. Lønna til den selverklærte «kolonialmajoren» har vært den samme siden 2016. Det er viktigere å se på formuen til en av Norges aller rikeste.

Formue: 51 milliarder kroner.

Som medeier i Reitan, som tidligere het Reitangruppen, er Odd Reitan Norges tredje rikeste, ifølge Kapital. Formuene til de to sønnene Magnus og Ole Robert er medregnet.

Aksjer: Odd Reitan eier en tredel av aksjene i Reitan. Odd Reitans aksjer er såkalte A-aksjer som gir ham kontroll over selskapet.

Reitan har virksomheter innen dagligvarer, servicehandel, matvareindustri, distribusjon, logistikk, energi, drivstoff, hotell, eiendom og kapitalforvaltning.

Rema 1000

Daglig leder og deleier Ole Robert Reitan

Lønn: 5.100.000 kroner

Frynsegoder: Ikke spesifisert. Kortsiktige ytelser er inkludert i lønna.

Bonus: Har ikke avtale om bonus.

Aksjer: Ole Robert Reitan eier en tredel av aksjene i Reitan AS, som igjen eier Rema 1000. Hans far Odd Reitan eier imidlertid aksjene som gir faren kontroll over selskapet.

Fallskjerm: Har ikke avtale om etterlønn ved opphør av ansettelsesforholdet, ifølge årsrapporten.

Norgesgruppen

Konsernsjef Runar Hollevik

Lønn: 7.576.891 kroner

Frynsegoder: 341.361 kroner

Bonus: 3.385.800 kroner

Aksjer: Får ikke aksjer i selskapet gjennom jobben sin.

Fallskjerm: To års etterlønn ved oppsigelse fra selskapets side.

Norgesgruppen er landets største innen dagligvarer og eier matvarekjedene Kiwi, Meny, Spar, Joker, Jacob’s, CC mat og Nærbutikken.

I 2021 tjente Hollevik enda mer. Lønna økte med 200.000 kroner til 7.776.842 kroner og bonusen økte med 100.000 kroner til 3.483.988 kroner, ifølge årsregnskapet for 2021.

Coop Norge

Konsernsjef Geir Inge Stokke

Lønn: 7.129.000 kroner

Frynsegoder: 391.000 kroner

Aksjer: Nei. Er et samvirke.

Bonus: Hadde ikke bonus i 2020. «Deltar for tiden ikke i noen bonusordninger», står det i årsrapporten for 2020.

Fallskjerm: Hvis Coop Norge skulle si ham opp, har han rett til full lønn i 18 måneder.

Tine

Konsernsjef Gunnar Hovland

Lønn: 4.095.385 kroner

Bonus: Nei. Ikke til og med 2020, men fra 2021 har konsernsjefen rett på bonus i tillegg til fastlønna og frynsegodene.

Frynsegoder: 137.961 kroner

Aksjer: Nei. Er et samvirke.

Fallskjerm: Ja. Ved oppsigelse fra selskapets side har konsernsjef rett til etterlønn i 18 måneder. Hvis han får andre inntekter de siste 12 månedene med etterlønn, trekkes dette fra lønna i denne perioden.

Ansatte blir provosert: Tine meierier hemmeligholder lederlønninger

Felleskjøpet Agri

Konsernsjef John Arne Ulvan

Lønn: 3.576.000 kroner (Beløpet er inkludert etterlønn. Ulvan gikk av i mars 2020. Da tok Terje Johansen over.)

Bonus: Nei

Frynsegoder: 211.000 kroner

Aksjer: Nei. Er et samvirke.

Fallskjerm: Ja. Ulvan hadde en sluttavtale som ga ham etterlønn i 18 måneder.

Vinmonopolet

Administrerende direktør Elisabeth Hunter

Lønn: 2.589.000 kroner

Frynsegoder: 208.000 kroner

Bonus: Nei. Har ikke avtale om bonus, fordi selskapet er heleid av staten.

Aksjer: Nei. Helse- og omsorgsdepartementet eier alle aksjene i Vinmonopolet.

Fallskjerm: Ja. Har krav på 12 måneders etterlønn.

Circle K Norge

Sverre Rosén

Lønn: 2.537.000 kroner

Frynsegoder: 402.000 kroner

Bonus: 1.241.000 kroner

Aksjer: Ikke oppgitt

Fallskjerm: Ikke oppgitt

Elkjøp Norge

Administrerende direktør Fredrik Tønnesen

Lønn: 2.604.000 kroner

Frynsegoder: 168.000 kroner

Bonus: 1.789.000 kroner

Aksjer: Ja. Opsjoner, som er en rett til å kjøpe aksjer til en forhåndsavtalt pris.

Fallskjerm: Ja, en avtale med lønn i 12 måneder ved oppsigelse fra selskapets side.

Optimera

Endre Fløystad var administrerende direktør fram til 1.8.2020, da overtok Erik Tønnesen.

Lønn inkludert bonus: 3.350.000 kroner

Frynsegoder: 483.000 kroner

Bonus: Inkludert i lønna.

Aksjer: Ikke oppgitt

Fallskjerm: Ja. Ved oppsigelse fra selskapets side, har direktøren rett på inntil 12 måneders lønn.

Brødrene Dahl

Administrerende direktør Asbjørn Vennebo

Lønn: 4.003.000 kroner

Frynsegoder: 417.000 kroner

Bonus: 542.000 kroner

Aksjer: Ikke oppgitt

Fallskjerm: Ja. Har avtale om lønn i 12 måneder ved eventuell oppsigelse.

XXL

Konsernsjef Pål Wibe

Lønn: 3.277.000 kroner

Frynsegoder: 18.000 kroner

Bonus: 4.500.000 kroner

Wibe var tidligere konsernsjef i Europris hvor han hadde en lukrativ bonusordning. Den fikk han ikke beholde i XXL. I stedet fikk han en tiltredelsesbonus på 4,5 millioner, en slags kompensasjon, da han startet i XXL, ifølge kommunikasjonsdirektør Andreas Nyheim i XXL.

Aksjer: Wibe har aksjer i XXL. Per mars 2022 er de verdt 26 millioner kroner.

Fallskjerm: Ja. Om XXL sier om konsernsjefen, får han etterlønn i 18 måneder.

Ikea Norge

Avgått administrerende direktør Clare Rodgers

Lønn: 2.172.000 kroner

Frynsegoder: 1.370.000 kroner

Bonus: 855.000 kroner

Aksjer: Ikke oppgitt

Fallskjerm: Hadde en avtale om 18 måneders etterlønn dersom hun ble oppsagt.

Meny

Administrerende direktør Vegard Kjuus

Lønn: 5.548.819 kroner

Frynsegoder: 169.878 kroner

Bonus: Ikke oppgitt

Aksjer: Nei. Norgesgruppen eier alle aksjene.

Fallskjerm: Ikke oppgitt.

Kiwi

Daglig leder Jan Paul Bjørkøy

Inntekt: 6.530.153

Inntekten til Bjørkøy er hentet fra skattelistene for 2020 som viser samlet inntekt: lønnsinntekt, leieinntekt, renteinntekt og aksjeavkastning.

HK-Nytt har vært i kontakt med Kiwi og bedt om opplysninger om daglig leders årslønn og frynsegoder og eventuell bonus, aksjer og fallskjerm, men Kiwi har ikke svart på henvendelsen.

Ifølge Kiwis regnskap utbetaler ikke Kiwi lønn, pensjon eller andre godtgjørelser til daglig leder.

Norli

Administrerende direktør John Thomasgaard

Lønn: 2.145.000 kroner

Frynsegoder: 224. 000

Bonus: Nei.

Aksjer: Thomasgaard eier 3,3 prosent av aksjene i Norli

Fallskjerm: Har rett til 12 måneders lønn ved oppsigelse.

---

Saken ble først publisert på FriFagbevegelse.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen