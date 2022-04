– Jeg er glad for at et flertall har avvist forslaget. Høyre har hele veien ment at Stortinget ikke bør overprøve Forsvarsdepartementets vurdering, sier komitéleder Peter Frølich (H) etter et komitémøte tirsdag.

– Avgradering av slikt materiale kan få alvorlige skadefølger for nasjonale sikkerhetsinteresser, sier han.

Rødts forslag har vært å vedta en lov om avgradering av rapporten.

