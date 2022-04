Historisk sterkt første kvartal i boligmarkedet

Korrigert for sesongvariasjoner var oppgangen i mars 1 prosent. Prisene har steget 6,2 prosent det siste året.

– Boligprisene fortsatte å stige sterkt i mars. Så langt i 2022 har boligprisene i Norge steget med hele 7,6 prosent. Det gjør første kvartal 2022 til det sterkeste i boligprisstatistikkens historie, sier administrerende direktør Henning Lauridsen i Eiendom Norge.

Gjennomsnittsprisen for en bolig i Norge var nesten 4,5 millioner kroner ved utgangen av mars.

Stigning på tilbudssiden

I februar steg boligprisene med 1,5 prosent. Oppgangen korrigert for sesongvariasjoner var 0,7 prosent den måneden.

– Januar og februar var preget av et svært lavt tilbud i bruktboligmarked. Men i løpet av mars har tilbudssiden steget og spesielt i Oslo. Akkumulert så langt i år har salgsvolumet hentet seg mye inn igjen i løpet av mars sammenlignet med tidligere år, selv om det fortsatt er betydelig lavere enn i 2021, sier Lauridsen.

Det tok i gjennomsnitt 30 dager å selge en bolig i mars, ned fra 38 dager i februar. Kortest salgstid hadde Oslo og Bergen, med 16 dager, og lengst salgstid hadde Ålesund og omegn, med 57 dager.

Høyest i Tønsberg og Færder

Den største sesongkorrigerte oppgangen i mars hadde Tønsberg og Færder, med 2,2 prosent. I motsatt ende ligger Trondheim, med en sesongkorrigert oppgang på 0,7 prosent.

Tønsberg og Færder har også den nest største oppgangen de siste tolv månedene, med 11,9 prosent. Bare Bodø og Fauske ligger over, med 12,1 prosent.

Oslo har hatt den svakeste utviklingen de siste tolv månedene, med 4,1 prosent. Så følger Romerike, med 4,3 prosent.

Venter mer moderat utvikling

I slutten av mars satte Norges Bank opp styringsrenten og varslet samtidig sju renteøkninger fram til utgangen av 2023. I lys av dette er det grunn til å vente en mer moderat utvikling i boligprisene fremover, slår Eiendom Norge fast.

– Like fullt er det andre faktor som trekker i motsatt retning, nemlig forventninger om høy lønnsvekst og utfordringer i nyboligmarkedet, blant annet knyttet til økte materialkostnader på stål, trevirke og betong og forstyrrelser i globale forsyningslinjer. Blir det utfordringer for realiseringen av nye boligprosjekter, kan dette også få innvirkning på bruktboligprisene, sier Lauridsen.

Som ventet

– Boligprisutviklingen i mars er omtrent som forventet for mars måned, men framover forventer vi en svak prisutvikling, sier administrerende direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund Carl O. Geving.

Han mener alt tyder på at vi er vitne til et skifte i boligmarkedet fra to år med pandemidrevet etterspørsel og sterk prisvekst.

– På veien mot normalisering må vi også ta høyde for at høyere inflasjon og høyere rentekostnader vil bite på boligprisene. Ingen ting vokser inn i himmelen, sier Geving.

Mange henvendelser om fastrente

Randi Marjamaa, leder for personmarkedet i Nordea Norge, peker på at det i noen av de større byene fortsatt er selgers marked. Banken melder om jevn etterspørsel etter finansieringsbevis.

– Det er få boliger til salgs, noe som gjør at budrundene driver prisene opp. I Oslo er det fortsatt ikke uvanlig at boligene går flere hundre tusen over prisantydning, sier Marjamaa.

Nordea har de siste ukene hatt en mangedobling i henvendelser om fastrente.

– Kundene binder ikke nødvendigvis renta, men mange har et stort informasjonsbehov, sier Randi Marjamaa.

