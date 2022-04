Historisk kort barselopphold under pandemien

De siste 20 årene har liggetiden for førstegangsfødende sunket med nesten halvannet døgn, fra fire døgn i 2001 til 2,6 døgn i 2021, viser statistikk fra Medisinsk fødselsregister fra Folkehelseinstituttet (FHI).

Det gjelder både førstegangs- og flergangsfødende.

– Det er vanskelig å si noe sikkert om hvordan pandemien har påvirket oppholdstiden, men vi vet at det har vært restriksjoner rundt partnerens tilstedeværelse under barseloppholdet. Det kan hende at dette har ført til at flere kvinner har ønsket tidligere hjemreise, sier overlege Kristine Stangenes i Medisinsk fødselsregister.

[ Debatt: Kynisk ansvarsfraskrivelse – kvinner og barn må ut fordi helseforetakene må spare ]

Fødselsmåte påvirker oppholdstiden

Oppholdstiden kan være påvirket av mange faktorer, ifølge Stangenes.

Tallene for 2021 viser at den gjennomsnittlige oppholdstiden varierer etter fødselsmåte. Ved vaginal fødsel var gjennomsnittstiden 2,4 døgn, mens oppholdstiden var 3,6 døgn ved keisersnitt.

Også tidligere fødsler utgjorde en forskjell. Ved første vaginale fødsel var oppholdstiden 2,8 døgn, mens gjennomsnittstiden var 2 døgn for vaginal fødsel for flergangsfødende.

I løpet av de siste 20 årene er det blitt mindre vanlig med lengre opphold i forbindelse med fødsel. Dette gjelder både for førstegangsfødende og for kvinner som har født tidligere. I 2000 hadde over 70 prosent av kvinnene som fødte sitt første barn til termin oppholdstid på 4 dager eller mer etter fødsel. I 2021 var denne andelen 18 prosent.

Saken fortsetter under videoen

Lengst i Lillehammer, kortest i Brønnøysund

Hvor lenge mor og barn blir værende på sykehuset, varierer også mellom de forskjellige institusjonene.

Lengst oppholdstid var det ved sykehuset i Lillehammer med 3,6 døgn, mens Brønnøysund fødestue hadde kortest liggetid med 1,9 døgn. Tallene gjelder førstegangsfødende til termin i 2021. Gjennomsnittlig oppholdstid for denne gruppen på landsbasis er 2,8 døgn. De fleste fødeinstitusjonene ligger nær denne verdien.

Komplikasjoner under fødselen kan påvirke hvor lenge man blir på sykehuset etter fødsel, men tidligere undersøkelser har vist at dette trolig ikke påvirker ulikhetene mellom institusjonene i Norge.

– Det er sannsynlig at den observerte variasjonen i gjennomsnittlig liggetid i større grad er påvirket av lokal praksis og kapasitet på barselavdelinger, sier Stangenes.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen

[ Takket være ABC-klinikken ble fødsel nummer to helt annerledes for Julie. Men nå skal tilbudet fjernes ]