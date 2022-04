Enighet i byggfagmeklingen – ingen streik

– Gjennom dette oppgjøret skaper vi en byggebransje med mer seriøsitet, hvor det blir mer attraktivt å jobbe, og som satser på kompetanse, sier forhandlingsleder Per Skau i Fellesforbundet.

– Økt lønn og bedre vilkår vil gjøre det mulig å tiltrekke seg den arbeidskraften byggebransjen trenger, legger han til.

Som i frontfaget

Lønnsøkningen tas ut med 4 kroner i generelt tillegg, noe som er innenfor rammen av frontfaget.

Dessuten økes minstesatsen for fagarbeidere med 10 kroner i timen. Overtidsgodtgjørelsen økes også, og det blir påslag på alle akkordtariffer, ifølge Fellesforbundet.

– Dette har vært et svært krevende oppgjør, med flere vanskelige temaer, men vi er tilfredse med å ha kommet til enighet og at vi har unngått konflikt, sier forhandlingsleder Siri Bergh i Byggenæringens Landsforening (BNL).

Glad for akkordløsning

– Vi er også glade for å ha funnet en løsning på akkord, som har vært et svært krevende tema i årets mekling, sier forhandlingsleder Bergh.

Partene har et felles mål om å øke bruk av akkord i bedriftene og skal nå opprette et servicekontor som gjennom kompetanseutvikling, forenkling og digitalisering vil jobbe for å nå dette målet.

Carl Petter Martinsen har ledet Riksmeklerens arbeid med å få partene til enighet. Oppgjøret går nå til uravstemning, med frist 6. mai.

