Solberg om leder-fremtiden i Høyre

Solberg har vært Høyre-leder i 18 år. Hun holder fortsatt kortene tett til brystet når hun blir spurt om hvor lenge hun skal lede partiet, skriver avisa.

Hun understreker samtidig at hun ikke er lei – og har lyst, vilje og glede over å være leder og jobbe med politikk.

– Men jeg har også ansvaret for at et parti bygger seg fremover, sier hun.

Det som har mest å si er hva partiet føler er riktig og viktig for Høyres profil fremover, mener hun.

– Det har betydning for hvor lenge jeg sitter. At folk både vil og føler seg komfortable med å overta, ja, det kommer til å være et viktig element, sier Solberg.

Hun sier at Høyre fortsatt planlegger for at det er hun som er Høyres statsministerkandidat i 2025.

