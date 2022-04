Skredtatt person i Rauma lokalisert og delvis gravd ut

– Personen som er skredtatt, er nå lokalisert og delvis gravd ut av turfølge. Skadegraden er ukjent. Redningsmannskapene jobber med å komme inn i området, skriver Møre og Romsdal politidistrikt på Twitter rett før klokken 16.

Politiet fikk klokken 14.48 melding om skredet fra den andre personen som var i turfølge med den skredtatte. Melder er uskadd.

– Det er to personer som er sammen. Utover det vet vi foreløpig ikke mer, sa operasjonsleder John Bratland til NTB ved 15-tiden.

Ifølge politiet har skredet gått ved Isfjorden, i bunn av Snortungen i Rauma.

Politiet melder at det er satt i gang en stor redningsinnsats.

– Det er kalt ut stort antall letemannskaper, deriblant luftambulanse, norske redningshunder, Røde Kors, Norsk Folkehjelp, samt lavinehund fra politiet. Det er igangsatt søk, skriver politiet i Møre og Romsdal på Twitter.

De opplyser at det per nå er uvisst hvor stort skredet er, og at det er mye tåke på stedet.

Snortungen er en populær topptur, og rager 1.198 meter over havet. Det ligger nord for Isfjorden sentrum. NVE hadde søndag utstedt gult farevarsel for snøskred i Romsdal.

– Mye løs, ubunden snø, ny nedbør og sterk vind vil gi snøtransport til hovedsakelig østlige områder. Her vil en få ferske fokksnøflak som er lette å løse ut, skriver de i farevarselet.

