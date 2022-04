Meteorologene varsler snøfall på Østlandet

Det har vært svært lite nedbør på Østlandet den siste måneden, og flere steder har det vært sendt ut farevarsel for skogbrann.

Nå er imidlertid et lavtrykk på vei innover Skagerrak. Østlandet vil få snøfall, men det kan også komme snø på Sørlandet, skriver VG.

– Det er først og fremst i Oslo og områdene rundt Oslofjorden at det vil komme så mye som 5–10 centimeter. Nord for Hamar vil det komme mindre snø, og i fjellet kan det komme noen centimeter, men ikke mer, sier vakthavende meteorolog Hanne Beate Skattør ved Meteorologisk institutt til avisen.

I områdene hvor det nå er bart, skal det lite til før snøen legger seg, forklarer Skattør.

– Det blir kjølig fremover og kaldt på nettene, og det gjelder hele landet. Dermed kan det ta tid før snøen smelter igjen, sier hun.

Påskeuka er like rundt hjørnet, men Skattør sier det ennå er for tidlig å si noe om hvordan påskeværet vil se ut.

– Men det vi ser er at det for Østlandets del mest sannsynlig blir lite nedbør og relativt brukbart vær. Det ser også ut til å gjelde for palmehelgen, sier hun.