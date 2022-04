Huitfeldt rystet over rapporter fra Ukraina

– Jeg er rystet over rapporter om ufattelige grusomheter i ukrainske områder som Russland trekker seg ut av, sier Huitfeldt i en skriftlig uttalelse til NTB.

– Norge fordømmer angrep på sivile og sivil infrastruktur på det sterkeste. Slike angrep vil kunne bli ansett som krigsforbrytelser. En uavhengig etterforskning er nødvendig. De som står bak krigsforbrytelser, må bli holdt ansvarlige.

Nyhetsbyrået AFP har søndag rapportert om at det er funnet flere titalls døde i en massegrav i Butsja utenfor Kyiv. Myndighetene opplyste lørdag at nesten 300 mennesker var funnet begravet i byen etter at de russiske styrkene trakk seg ut.

Russland har på sin side sagt at bildene av døde fra massegraven ikke er ekte, og at de er arrangert av ukrainske myndigheter.

