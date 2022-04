16.200 bygningsarbeidere kan tirsdag bli tatt ut i streik

Søndag startet den tvungne meklingen mellom Fellesforbundet og Byggenæringens Landsforbund (BNL) etter at det torsdag ble brudd i byggfagmeklingen.

– Naturlig nok er det økonomiske krav, i tillegg til andre krav som er lagt på bordet fra begge sider, sier mekler Carl Petter Martinsen hos Riksmekleren til NTB etter at arbeidet er i gang.

Optimist

Han har hatt partene til mekling ved flere hovedoppgjør tidligere og mener at dette oppgjøret ikke skiller seg nevneverdig fra tidligere runder.

– Det er mye en skal bli enige om, så her er det bare å brette opp ermene.

Dersom partene ikke blir enige innen mandag 4. april ved midnatt, blir 16.200 bygningsarbeidere tatt ut i en streik som vil ramme om lag 960 bedrifter

– Vil de klare å unngå det?

– Jeg er alltid optimist, men så må partene selv være interessert i å finne en løsning, og det oppfatter jeg at de er, sier Martinsen.

Han blir imidlertid ikke overrasket dersom meklingen går over fristen, slik den tidligere har gjort.

Lønn og likestilling

Byggfag-oppgjøret har pågått siden 17. mars, men partene ba om hjelp fra Riksmekleren allerede etter to dager.

Fellesforbundet trekker fram tiltak mot sosial dumping og lavlønnskonkurranse, samt tiltak for en mer likestilt byggnæring blant hovedkravene.

– Ved forrige oppgjør fikk vi på plass separate garderober og toaletter på byggeplassene. Nå ønsker vi å gå videre med styrke bestemmelsene for at byggebransjen skal være attraktive for alle, sa forhandlingsleder og forbundssekretær Per Skau tidligere.

To streiker

Dette er den ene av to mulige streiker neste uke.

Søndag ble det brudd i meklingen for byggeindustrien, som også pågår mellom Fellesforbundet og BNL.

Byggeindustrien organiserer stort sett ansatte innenfor produksjon av byggevarer, mens byggfag i hovedsak organiserer ansatte på byggeplass.

Også her har forbundet varslet økt lønn og tilrettelegging for en mer likestilt bransje blant hovedkravene.

Dersom de ikke blir enige innen torsdag 7. april ved midnatt, vil 6.100 arbeidstakere tas ut i streik. Det vil ramme opp imot 340 bedrifter.

La lista

Fredag ble lønnsoppgjøret i industrien klart, noe som har mye å si for oppgjørene også i andre bransjer.

Fellesforbundets leder Jørn Eggum kalte resultatet «stang inn» etter å ha forhandlet nesten ett døgn på overtid.

Det landet på en lønnsøkning på 3,7 prosent, inkludert et generelt tillegg på 4 kroner, økning av overenskomstens satser. I tillegg får alle arbeidstakere innen tekstilbransjen et eget tillegg på 2 kroner.

– Jeg skulle gjerne vært noen tiendedeler under, sa leder i Norsk Industri, Stein Lier Hansen, som kalte oppgjøret dyrt.

