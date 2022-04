Voldtektssiktet i Tromsø er fra før tiltalt for overgrep mot elleve andre

Det melder TV 2. Mannen ble lørdag varetektsfengslet i fire uker på grunn av gjentakelsesfare.

– Det er selvfølgelig en dypt tragisk sak for alle som er involvert. Det er kjedelig det som har skjedd, og svært alvorlig, sier Erik Ringberg, bistandsadvokat for fem av de elleve fornærmede i den andre straffesaken.

Han mener det ikke er tvil om at mannen burde vært fengslet tidligere.

– Det er klart at når det skjer så tett opp mot en straffesak som skal starte i slutten av april, hvor det er mange mindreårige barn som er involvert, så kommer denne hendelsen nært på de som er fornærmet og deres familier. Så det blir en ekstra belastning for de som er involvert, sier Ringberg.

Siktet for å ha voldtatt flyktning

Politiet kunngjorde lørdag at mannen var siktet for voldtekt og utnyttelse av en person under 18 år i en særlig sårbar livssituasjon. Jenta hadde nylig ankommet Norge fra Ukraina.

– Hendelsen skal ha funnet sted torsdag kveld, og han ble pågrepet senere på kvelden, sier politiadvokat Kjersti Mari Nilsen til NTB.

De to hadde i forkant hatt kontakt med hverandre i sosiale medier og avtalte å møtes hjemme hos mannen. Han ble pågrepet i sitt eget hjem, ifølge politiet.

Høyt prioritert sak

Mannen er avhørt, og politiet planlegger å gjennomføre ytterligere avhør i saken, i tillegg til taktisk og teknisk etterforskning.

Nilsen sier at dette er en høyt prioritert sak for politiet.

Det fremgår av kjennelsen at mannen er tiltalt for en rekke overgrep mot flere mindreårige barn i en annen pågående straffesak. Denne saken skal opp i retten senere i april, skriver NRK.

Enkelte av de fornærmede i den andre straffesaken skal ha vært så unge som 12 og 13 år gamle da overgrepene skjedde mellom 2016 og sommeren 2020.

– Går ikke an å beskrive

Lørdagens fengslingsmøte ble gjennomført som såkalt kontorforretning, altså uten at siktede selv møtte i retten.

Hans forsvarer, advokat Håvard Utstøl Jakobsen, opplyste til NTB tidligere lørdag at mannen begjærte seg løslatt, og at han ikke samtykket til fengsling.

Den 17 år gamle jentas bistandsadvokat Ingunn Tøllefsen synes det er vanskelig å beskrive hvordan jenta har det nå.

– Hun rømmer fra en by under bombing og tror hun kommer i trygghet, så opplever hun noe sånt. Det går ikke an å beskrive hvordan hun har det, sier Tøllefsen til NTB.

Uønsket oppmerksomhet

Over 11.000 ukrainske flyktninger har hittil ankommet Norge, og det er ventet langt flere i tiden fremover. Flere steder har det vært meldt om at ukrainske flyktninger har opplevd uønsket oppmerksomhet på mottakene, uttalte Utlendingsdirektoratet (UDI) tidligere denne uka.

– UDI er kjent med at personer som ønsker å utnytte asylsøkere, kan oppsøke mottak, sier fagleder Gro Anna Persheim i UDI.

[ 31 er bortvist eller innbrakt av politiet etter at personer tilknyttet ]

Politiet måtte vokte asylmottak

På et flyktningmottak i Kvinesdal i Agder har politiet måtte stå vakt for å beskytte kvinnelige ukrainske flyktninger mot innpåslitne menn som har reist langveis fra, skrev Fædrelandsvennen.

– Det kommer mannfolk helt fra Østlandet som vil ha kontakt med damene her. De ønsker rett og slett å utnytte sårbare, traumatiserte mennesker. Det er skremmende, sa mottaksleder Liv Ellen Omdal til avisa.

Politiadvokat Kjersti Mari Nilsen sier at politiet er årvåkne og oppmerksomme på å beskytte ukrainske flyktninger.

– Det er kjent at personer med onde hensikter kan ønske å utnytte en situasjon som den flyktningsituasjonen som vi nå står i. Det er politiet oppmerksomme på og har rettet oppmerksomheten mot, sier hun til NRK.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen