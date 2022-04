Verken Støre eller Vedum fikk beskjed om varsel før Enoksen ble statsråd

Da Enoksen (Sp) ble utvnent til forsvarsminister i Støres regjering høsten 2021, hadde både nestleder Anne Beathe Tvinnereim (Sp) og partisekretær Knut M. Olsen (Sp) kjent til Lengali-saken i nærmere fire år.

På det tidspunktet hadde ikke saken formelt status som varsel mot Enoksen, men Lengali hadde orientert Tvinnereim om to hendelser i 2021. Saken i 2017 ble lagt til side fordi Enoksen ikke hadde noen aktiv rolle i Sp lenger.

Stabssjef hos Statsministerens kontor (SMK), Kristine Kallset, sier til NRK at de ble kontaktet om saken 16. mars. Støre ble orientert 31. mars, dagen etter Vedum.

– Fordi saken gjaldt forhold fra før Enoksen ble statsråd, veiledet vi om å kontakte Senterpartiet om forholdet, sier Kallset.

Hun sier metoo er tema i alle bakgrunnssamtalene med aktuelle statsrådskandidater, men vil ikke gå inn på den enkelte samtale.

[ Høyre vil utrede kjernekraft i Norge ]

Varslene, som ble offentlig kjent lørdag, dreier seg om to hendelser fra henholdsvis 2000 og 2001 da Enoksen var Sp-leder, skriver NRK og TV 2. Tidligere Sp-medlem Hilde Lengali beskrev en hendelse hvor Enoksen skal ha dyttet henne ned på en seng i et hotellrom i Bodø. Året etter skal han ha gått inn i damegarderoben på et annet hotell i Stjørdal. Der var Lengali naken, og Enoksen kommenterte utseende hennes.

I dag sier Enoksen at han ikke husker den første episoden, men at han husker den andre. Han mener imidlertid at han kun kikket inn i garderoben, og at han ikke gikk inn.

– Jeg beklager innstendig at denne episoden skjedde, og jeg synes det er synd at Hilde har gått og båret på dette i så mange år, sier han til NRK.

Til TV 2 sier Enoksen at han ikke tok opp Langali-saken, fordi han ikke har tenkt på den før den kom opp igjen nå.

[ Nesten halvparten av alle graviditeter er ikke planlagt: − Frykter at tallene kan bli enda verre fremover ]

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen