Politiet jobber med å hjelpe ned tre personer etter snøskred i Nordland

Politiet i Nordland skriver i en pressemelding at de klokken 15.16 fikk melding om et snøskred ved Nonstinden, mellom Gratangen og Bjerkvik.

Én av mennene i turfølget meldte ifra om skredet. Han kom seg løs fra snømassene på egen hånd, men visste ikke hvor de to andre var. Kort tid senere ble alle gjort rede for og det ble konstatert at alle var i god behold.

– Politiet har jevnlig dialog med turfølget, men med dekningsmessige utfordringer i fjellområdet. Vi forsøker å lose turfølget langs trygg rute ut av området i møte med redningsmannskaper, skriver de i pressemeldingen.

Sea King redningshelikopter, Norsk Folkehjelp og Røde Kors har vært involvert, i tillegg til politi.

[ Novaja Gazeta ønsker å starte opp igjen ]

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen