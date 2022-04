Kvinne siktet for grov kroppsskade etter knivstikking i Oslo

Politiet opplyser at den skadde var bevisst og er kjørt til sykehus med ambulanse.

– Personen har skader som er forenelige med bruk av kniv, sier operasjonsleder Rune Hekkelstrand i Oslo politidistrikt til NTB.

Klokken 10.30 tvitret politiet at en person var pågrepet. Ifølge Hekkelstrand har de to involverte en profesjonell relasjon.

Lørdag ettermiddag opplyser politiadvokat Helen Møller til Avisa Oslo at en kvinne er siktet for grov kroppsskade etter hendelsen. Saken er under etterforskning, men politiet har like før kl. 18.00 lørdag ikke rukket å avhøre siktede, skriver avisen.

Det var flere til stede under hendelsen. Innsatsleder Thomas Broberg sier til Avisa Oslo at politiet har fått avklart at kun én person er skadd.

Politiet arbeider fortsatt på åstedet med teknisk og taktisk bevissikring.

