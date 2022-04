Internasjonal Reporter-prisen til Aftenposten

Det er Aftenposten-journalist Helene Skjeggestad som får prisen, sammen med den russiske journalisten Tatjana Solojova og fotografen Polina Jedakona.

Reportasjen forteller historien til en russisk familie gjennom tre tiår, og sto på trykk i A-magasinet i fjor.

– Historien om familien Trukhin gir et sjeldent innblikk i vanlige russeres gleder og bekymringer, og i deres kamp for en anstendig jobb og tilstrekkelige helsetjenester. Kildene forteller åpent om møter med mafiaen og styrtrike russere, og om familiens plass i et stadig mer autoritært Russland, heter det i begrunnelsen, gjengitt hos Journalisten.

I tillegg til hovedprisen, var det to reportasjer som fikk hederlig omtale. Den første var reportasjen «Mysteriet Mihriay», laget av NRKs Asia-korrespondent Kjersti Strømmen og NRKs videofotograf Fang Yongbin.

Den andre reportasjen som fikk hederlig omtale var NRK-reportasjen «Her stopper Taliban vitnemålsutdelingen for kvinnelige lærerstudenter», av NRKs Midtøsten-korrespondent Yama Wolasmal og fotograf Amanullah Azimi.

